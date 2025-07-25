Мобилизация в пограничное управление Украины бывших заключенных привела к росту преступности среди его сотрудников, подчеркнули в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мобилизованные в пограничники бывшие заключенные на Украине пытаются незаконно вывезти из Сумской области в другие регионы оружие.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Мобилизация в украинское пограничное управление бывших заключенных привела к росту преступности среди вражеских пограничников, в том числе незаконного оборота оружия, которое они пытаются вывезти из Сумской области в центральные и западные области Украины", - сказал собеседник агентства.