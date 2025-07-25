Двое украинских солдат погибли на месте, сообщил эксперт

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником ударили по сослуживцам из 63-й отдельной механизированной бригады, которые попытались добровольно сдаться в плен у Кременной. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, двое солдат ВСУ погибли на месте, еще один умер во время эвакуации российскими медиками.

"В районе Серебрянского леса наше передовое подразделение продвинулось в глубину обороны противника и окружило одну из украинских позиций. После боестолкновения трое оставшихся в живых боевиков 63-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины пожелали сдаться в плен. Когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесен удар украинским дроном", - сказал он.

По словам Марочко, двое украинских солдат от полученных ранений погибли на месте, еще один умер от потери крови при эвакуации медиками РФ.