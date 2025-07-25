Марочко: ВС РФ создали огневой мешок для ВСУ в одном из кварталов Часова Яра

В городе есть продвижение в Северном и Шевченковском микрорайонах, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Российские бойцы создали огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в квартале Южный в Часовом Яре (ДНР), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В Часовом Яре есть продвижение в Северном и Шевченковском микрорайонах. В квартале Южный создан огневой мешок для украинских боевиков, на данный момент идет планомерная зачистка", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в ходе продвижения в окрестностях Часова Яра бойцы РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому, расположенному северо-западнее от города.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы контролируют практически весь Часов Яр, под контролем ВСУ остается только один район города - Шевченковский.