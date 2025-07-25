В Минобороны отметили, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили более чем 1 135 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135-ти военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР.