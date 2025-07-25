За этот период также уничтожены 27 управляемых авиабомб и 4 управляемые ракеты "Нептун"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили в течение недели 27 управляемых авиабомб, 4 управляемые ракеты "Нептун" и 2 049 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в ведомстве.

Также уничтожены 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 049 БПЛА самолетного типа противника.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 72 402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 324 танка и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 681 единица специальной военной автомобильной техники.