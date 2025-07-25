Гражданин США мог отправиться на специальную военную операцию только добровольно, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал о гражданине США Дереке Хаффмане, который, как сообщали СМИ, приехал в Россию и отправился на специальную военную операцию (СВО). Но контракт он мог подписать только добровольно, подчеркнул представитель Кремля.

"Я в первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно - никто его принудить не мог", - сказал Песков в общении с журналистами, отвечая на вопрос, получала ли Москва какие-то запросы со стороны Вашингтона по истории с Хаффманом.

Пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией, подписывал ли такой гражданин США контракт для участия в СВО, и рекомендовал уточнить этот вопрос в Минобороны.