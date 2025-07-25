Богдан Жихарев несет юридическую ответственность за внесение в списки пропавших без вести сотен насильно мобилизованных солдат, которых командование 225-го полка хоронит в Сумской области, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские силовики узнали личные данные агента Службы безопасности Украины (СБУ) - начальника штаба 2-го штурмового батальона ВСУ Богдана Жихарева, который формирует списки пропавших без вести в переброшенном на сумское направление подразделении военных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

2-й штурмовой батальон 225-го отдельного штурмового полка несет большие потери в Сумской области.

"В командовании 225-го полка смерти есть многолетние агенты СБУ. Один из них - уроженец Харькова азербайджанского происхождения - начальник штаба 2-го штурмового батальона Жихарев Богдан Ильгар Оглы (позывной Гор). Сегодня именно он несет юридическую ответственность за внесение в списки пропавших без вести сотен насильно мобилизованных солдат, которых командование 225-го полка хоронит в Сумской области, в документах стоит его подпись", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник, на протяжении многих лет он выполнял задачи СБУ по связям с азербайджанской диаспорой Харькова. В 2019 году получил задачу - внедриться в партию Анатолия Шария, передавая украинским спецслужбам данные о финансировании партии. По данным силовиков, в 2022 году он "лично расправился с харьковчанами, которые не осудили начало СВО".

В марте 2022 года Жихарев вступил в ряды ВСУ и оказался в 225-м штурмовом батальоне. Затем был назначен командиром штурмовой роты и получил звание младший лейтенант. В ее составе участвовал во вторжении в суджанское приграничье. За уничтожение подчиненного личного состава комроты получил повышение и стал начальником штаба второго батальона 225-го отдельного штурмового полка.

Также силовики нашли адрес Жихарева, он проживает в Харькове. Ранее стали известны данные командира полка Олега Ширяева - уроженца Московской области, который еще в молодости был завербован действующим главой СБУ Василием Малюком, оказывающим ему до сих пор всевозможную протекцию.