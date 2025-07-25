Также военные Южной группировки уничтожили замаскированный квадроцикл и блиндаж вместе с расчетом ВСУ

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск в селе Иванополье в ДНР уничтожили бронемашину "Козак" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в группировке, предоставив кадры с российского беспилотника.

"Расчеты БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады <...> продолжают выявлять и наносить точечные удары по военной технике противника. В населенном пункте Иванополье была обнаружена и поражена боевая бронированная машина "Козак", перевозившая личный состав противника", - говорится в сообщении.

Также разведчики группировки обнаружили в лесополосе пункт управления беспилотниками ВСУ. В результате при помощи дронов были уничтожены замаскированный квадроцикл, а также блиндаж вместе с самим украинским расчетом.