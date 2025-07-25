Это началось после ракетных ударов по учебным центрам, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мобилизованных в украинскую армию военнослужащих начали расселять в полуразрушенные здания после ракетных ударов по учебным центрам. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"После серии ракетных ударов по учебным центрам ВСУ мобилизованных украинцев начали расселять в близлежащих полузаброшенных зданиях. Для оборудования хотя бы минимальных спальных мест волонтеры и родственники украинских военнослужащих пытаются собрать матрасы", - сказал собеседник агентства.