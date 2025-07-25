В культурно-досуговом центре бригады прошло награждение военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции, на котором присутствовал личный состав, гости и ветераны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бригада спецназа Воздушно-десантных войск отмечает 31 год со дня образования, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня свою 31-ю годовщину со дня образования отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных сил Российской Федерации - 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в культурно-досуговом центре соединения состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции, на котором присутствовал личный состав, гости и ветераны соединения. По случаю годовщины перед началом мероприятия личный состав соединения возложил красные гвоздики к памятнику разведчикам, погибшим при защите Отечества, и почтил их память минутой молчания.