Боец Сергей Щукин вовремя обнаружил дрон ВСУ и дал команду эвакуироваться

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гвардии сержант Сергей Щукин при выполнении задач по техническому обслуживанию противотанкового ракетного комплекса в зоне СВО сумел вовремя обнаружить дрон противника и эвакуировать топливозаправщик в безопасное место. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время заправки техники в небе появился разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Понимая, что в ближайшее время начнется артиллерийский обстрел со стороны противника, Сергей дал команду подчиненным перегнать топливозаправщик в безопасное место, а сам начал движение на боевой машине в оборудованное укрытие", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что умелые действия Щукина позволили спасти сослуживцев и боевую технику от артобстрела ВСУ.

В ведомстве также рассказали о гвардии прапорщике Анатолии Черняке, который в ходе выполнения задач по техническому обслуживанию реактивной артиллерийской батареи сумел под артиллерийским огнем противника починить возникшую неисправность боевой машины.

"В ходе интенсивной стрельбы одна из боевых машин не смогла вовремя выполнить залп из-за технической неисправности реактивной установки. Гвардии прапорщик Черняк, несмотря на непрекращающийся ответный огонь артиллерии противника, незамедлительно выдвинулся к установке и приступил к устранению неисправности. Под огнем артиллерии противника Анатолий в кратчайшие сроки произвел ремонт реактивной установки, которая в последующем продолжила стрельбу", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что профессионализм и самоотверженность прапорщика Черняка позволили батарее подавить силы противника и выполнить поставленные задачи.