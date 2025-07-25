ВСУ остаются только на южных окраинах населенного пункта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ практически полностью контролируют Юнаковку Сумской области, Вооруженные силы Украины остаются только на южных окраинах населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о населенном пункте Юнаковка, то сейчас украинские боевики находятся лишь на южных окраинах данного населенного пункта. У них там есть довольно-таки серьезные фортификационные сооружения, укрепрайоны, что пока позволяет им сдерживать продвижение наших войск", - сказал он.

Марочко уточнил, что центр Юнаковки - серая зона, где ведутся маневренные действия. По его словам, в целом ситуация в населенном пункте "стабильно напряженная".

24 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки.