ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ зачищают местность юго-восточнее Юнаковки Сумской области и тем самым формируют буферную зону у границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По моему глубокому убеждению, основные события сейчас разворачиваются на юго-востоке от Юнаковки - в лесистой местности наши военнослужащие зачищают местность и создают тем самым буферную зону на этом участке. Дело в том, что мы уже действительно серьезно продвинулись здесь, в районе Юнаковки, а вот в районе Горналя и севернее на границе Российской Федерации есть масса серых зон, через которые украинские боевики постоянно пытаются зайти на территорию Российской Федерации. Для того, чтобы обезопасить данный участок местности, нам нужно продвигаться от Юнаковки на юг - в направлении населенного пункта Могрица. И, естественно, вот во всех этих лесистых местностях создавать своеобразные форпосты для того, чтобы не допустить перехода российской границы украинскими боевиками на данном участке местности", - сказал он.

24 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки. По его словам, силы РФ практически полностью контролируют населенный пункт, ВСУ остаются только на его южных окраинах.