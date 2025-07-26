ВСУ покинули часть своих позиций, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Варачино в Сумской области Украины, продвигаются на юг от этого населенного пункта. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций из-за продвижения сил РФ на данном участке.

"Сейчас от Варачино мы продвигаемся на юг. Создана довольно серьезная линия фронта, на этом широком участке идет продвижение. Также украинские боевики здесь покинули на некоторых участках свои позиции. Межпозиционное пространство увеличилось. Следовательно, этим будут пользоваться наши военнослужащие и продвигаться дальше", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, с которыми граничит Варачино, у армии РФ на текущей неделе стал самым успешным на всем сумском направлении.

Подразделения группировки войск "Север" освободили Варачино 23 июля.