Это показал анализ публикаций украинских волонтеров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ВСУ перебросили под Волчанск тактическую разведывательную группу "Материк". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Харьковской области на фоне массовых потерь 57-й отдельной мотопехотной бригады на волчанском направлении враг продолжает перебрасывать на данный участок фронта резервы. В частности, анализ публикаций украинских волонтеров показал, что под Волчанск перебросили несколько подразделений 42-й отдельной механизированной бригады, в том числе боевую тактическую разведывательную группу „Материк“, — сказал собеседник агентства.