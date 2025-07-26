Марочко: ВС РФ наступают сразу в трех направлениях от Мелового

Армия России расширяет зону контроля, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Бойцы РФ расширяют зону контроля у Мелового в Харьковской области и наступают сразу в трех направлениях от этого населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Меловое: сейчас наши военнослужащие расширяют зону контроля сразу в трех направлениях. Это северо-запад от Мелового - в направлении Чугуновки и Амбарное. Это к юго-западу от данного населенного пункта. Также создан небольшой плацдарм на западном берегу водной преграды (река Козинка - прим. ТАСС). И здесь, западнее Мелового, расширяется зона контроля наших войск", - сказал он.

24 июля Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись севернее и южнее Мелового, почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ на данном участке фронта.