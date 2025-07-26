ВСУ потеряли свыше 460 военных за сутки от действий группировки войск "Центр"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Центр" составили свыше 460 военных и 4 артиллерийских орудия ВСУ за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, боевая бронированная машина, 5 автомобилей и 4 артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица M777 и самоходная артиллерийская установка Paladin", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Удачного, Родинского, Муравок, Дачного, Полтавки и Красноармейска (украинское название - Покровск).