МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили до 190 военных и 4 боевые бронированные машины за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

По его данным, подразделения группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Темировка, Новогеоргиевка, Зеленый Гай и Новоселовка.