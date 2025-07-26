Летчики поразили более двух десятков мишеней на полигоне, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов Северного флота в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" отработали нанесение авиационных ударов по критически важным объектам условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Морская авиация Северного флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" выполнила полеты на боевое применение авиационных средств поражения. Летчики отработали задачи по нанесению авиационных ударов по мишеням, имитирующим критически важные объекты противника - командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что истребительное прикрытие осуществляли самолеты Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Летчики-североморцы нанесли авиационный удар по заданным целям, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней на полигоне. По данным объективного контроля авиационный удар по назначенным целям был выполнен с заданной точностью. В мероприятии приняли участие шесть единиц авиационной техники.

В пресс-службе отметили, что в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" морская авиация Северного флота отрабатывает задачи истребительного прикрытия развертывания сил, нанесения авиационных ударов по критически важным объектам противника, поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов большой дальности, противолодочного и поисково-спасательного обеспечения.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.