На полигоне МО РФ испытали доработанные бронемашины "Линза" и "Ахмат"

Автомобили подвергали проверке температурой на стенде, имитирующем жаркий пустынный климат с температурой до плюс 65 градусов, и низкие температуры до минус 60 градусов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доработанные по опыту спецоперации бронемашины проходят испытания на полигоне одного из исследовательских центров Минобороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Испытания проходили защищенные автомобиль ВПК-590951 производства ООО "Военно-промышленная компания" "Спартак", автомобиль ЗА-53949А8ОПК производства АО "Ремдизель" "Феникс", санитарный автомобиль ЗСА-ТМ "Линза" для перевозки раненых, специальное транспортное средство З-СТС "Ахмат".

Автомобили прошли комплексную испытательную трассу, которая включает крупнобулыжный участок, клиновые холмы ухабистой дороги, косоволновый участок, участок прямых холмов. Также их подвергали проверке температурой на стенде, имитирующем жаркий пустынный климат с температурой до плюс 65 градусов, и низкие температуры до минус 60 градусов. И только после всех испытаний автомобиль дорабатывается или получает разрешение на поставку в войска.

"В ходе испытаний мы должны проверить один из главных показателей автомобиля - его надежность. Конечно, мы делаем все, чтобы тесты были сданы как можно быстрее. Для этого на полигоне есть участки, которые имитируют плохую дорогу. В нормальных условиях машине нужно проехать 30 тысяч километров, а наша трасса позволяет сократить пробег автомобилей в два раза. Это позволяет выиграть время", - рассказал журналистам сотрудник испытательного центра Минобороны России.

Во время испытаний на трассе находились водитель и контролер - сотрудник военного исследовательского центра. Он следит за состоянием и поведением автомобиля на трассе и фиксирует поломки. Сотрудник ведет специальный протокол проведения испытаний, на основании которого пишется заключительный отчет.

Также здесь проходило апробацию специальное транспортное средство снегоболотоход "Алабай", предназначенное для выполнения разведовательных и диверсионных задач, перевозки личного состава, воинских грузов, эвакуации раненых на санитарных носилках по всем видам дорог и местности.