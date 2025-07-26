Противник засел в подвале полуразрушенного здания

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" бригады морской пехоты Северного флота уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"Воздушная разведка обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник засел в подвале полуразрушенного здания, откуда осуществлял запуски дронов различного типа, для нанесения ударов и ведения разведки наших позиций. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-морпехи заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-мм орудие "Гиацинт-Б". Первый и второй выстрел пристрелочный. Ввели корректировку, третий попал точно в цель", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что в Херсонской области подразделения морской пехоты Северного флота срывают попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра, а также ведут активную контрбатарейную борьбу. Большую роль в этом играют артиллеристы, которые своим огнем постоянно уничтожают подразделения противника.