МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили огневую позицию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, получив координаты цели от операторов БПЛА, расчет самоходного миномета и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив блиндаж вместе с огневой точкой и личным составом противника в глубине укрепленного района. После подтверждения поражения цели военнослужащие выполнили противоогневой маневр, оперативно сменив позицию.