ВСУ в зоне действий группировки "Запад" потеряли за сутки более 220 военных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне действия Западной группировки войск составили за сутки свыше 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - сказал он.

Шаров добавил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Петроивановки, Купянская, Карповки, Шандриголово и Дробышева.