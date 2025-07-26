МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили за сутки свыше 180 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и 3 артиллерийских орудия", - сказал он.

Якимкин добавил, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Храповщина, Марьин и Рыжевка в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и иностранного легиона в районах Харькова, Волчанска, Тихого и Милового.