МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне действия группировки войск "Днепр" составили за сутки более 75 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. <…> Уничтожены свыше 75 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

Кодрян также отметил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад территориальной обороны и бригады береговой обороны в районах Малой Токмачки, Тягинки, Орехова, Приморского и Токаревки.