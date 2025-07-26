Корабль Каспийской флотилии выполнил на учениях испытательную ракетную стрельбу

После обнаружения крылатой ракеты радиолокационными системами корабля по ракете-мишени были произведены пуски из корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Тайфун" в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" выполнил испытательную ракетную стрельбу с применением зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". Об этом сообщили в пресс-службе флотилии.

"В ходе учения ВМФ России "Июльский шторм" в рамках государственных испытаний малого ракетного корабля "Тайфун" выполнена испытательная ракетная стрельба с применением новейшего зенитного ракетного артиллерийского комплекса "Панцирь-М" по ракете-мишени "Уран", имитирующей удар по кораблю на предельно малой высоте. Ракета-мишень была запушена расчетом берегового ракетного комплекса "Бал" из позиционного района на берегу Каспийского моря", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что после обнаружения крылатой ракеты радиолокационными системами корабля по ракете-мишени были произведены пуски из корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". В результате применения ЗРАК "Панцирь-М" цель была поражена, результаты стрельбы подтвердили надежность и эффективность комплекса.

В пресс-службе рассказали, что зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М" сочетает в себе зенитные управляемые ракеты и автоматические артиллерийские установки. Комплекс обеспечивает круговую защиту корабля на дальностях до 20 километров, способен одновременно сопровождать до 4 целей, отличается высокой степенью автоматизации, быстрой реакцией на угрозы, возможностью работать в условиях интенсивных помех и обеспечивает надежное прикрытие корабля от средств воздушного нападения, включая маловысотные цели, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводятся оперативные учения ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.