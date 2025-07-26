Подразделения ВСУ отступили из села, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, взяв Новоторецкое, "с ходу" зашли в соседнюю Бойковку в Донецкой Народной Республике и в настоящий момент ведут зачистку села. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины отступили из населенного пункта.

"После освобождения Новоторецкого наши войска с ходу вошли в Бойковку. Сейчас идет зачистка данного населенного пункта. По моей информации, там уже нет украинских боевиков, но остаются разрозненные отряды [ВСУ] в окрестностях данного населенного пункта. В принципе, занимаемся зачисткой именно территории в целом", - сказал он.

22 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоторецкое в ДНР.