Солдаты РФ на протяжении всего пути к точке эвакуации оказывали украинскому военнослужащему медицинскую помощь

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" взяли в плен майора пограничной службы ВСУ и 8 км несли его на носилках до пункта эвакуации. Об этом рассказал сам пленный офицер Максим Трофимук на видео Минобороны РФ.

"Я был сначала с теми ребятами, кто нас взял в плен, на позиции той. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне", - сказал офицер ВСУ.

В Минобороны сообщили, что майор Трофимук сдался в плен российским военнослужащим группировки войск "Запад" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском направлении фронта 20 июля.