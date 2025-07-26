По словам собеседника, сбои в системе отразятся на интенсивности применения Киевом безэкипажных катеров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Система спутниковой связи Starlink является практически безальтернативным решением для атак ВСУ по удаленным морским целям с применением безэкипажных катеров (БЭК). Сбои в системе напрямую отражаются на интенсивности применения Украиной БЭКов, сообщил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Система спутниковой связи Starlink стала одним из значимых элементов в системе управления подразделениями ВСУ. Также комплекты Starlink применяются для обеспечения связи с некоторыми моделями беспилотных летательных аппаратов. Ну, и, наконец, это неотъемлемая часть применяемых Украиной безэкипажных катеров. Причем если в случае с летающими беспилотниками имеется возможность использовать иные системы связи, в том числе за счет инфраструктуры сотовых операторов, то для осуществления атак по удаленным морским целям, спутниковая связь является едва ли не безальтернативным решением", - сказал Федутинов.

Эксперт подчеркнул, что "сбои в этой системе безусловно будут иметь отражение на интенсивность применения Украиной БЭКов".

Ранее в СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего с позывным Тень сообщалось, что спутниковая система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии фронта. Крупные сбои также были зафиксированы в США, Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии. В пятницу в компании заявили, что сервисы спутниковой системы связи возобновили работу после масштабного сбоя.