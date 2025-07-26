Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" быстро подняли их в воздух и довели до целей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты разведывательных БПЛА "Ланцет" мотострелковой бригады Северной группировки войск уничтожили бронетехнику и транспорт ВСУ за 15-20 минут. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Ворон на видео, предоставленном Минобороны России.

"Все, что стреляет в нашу сторону, все, что движется - мы направляем эти данные нашим командирам, после чего корректируем артиллерию, уничтожаем врага. Сегодня утром нам удалось вычислить и поразить бронемашину. Произошло это буквально минут за 15-20", - рассказал дроновод.

В оборонном ведомстве уточнили, что операторы дронов-разведчиков группировки войск "Север" вели дежурство в воздухе и выявили передвижение бронетехники и транспорта боевиков ВСУ к переднему краю для проведения ротации подразделений. Координаты противника были переданы на пункт управления, после чего расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" быстро подняли их в воздух и довели до целей.

Там подчеркнули, что подразделения группировки продолжают выполнять боевую задачу по созданию полосы безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.