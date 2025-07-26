Собеседник уточнил, что ранее это подразделение участвовало в "Суджанской авантюре"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 отдельной бригады теробороны из Хуста Закарпатья. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 обр ТерО (г. Хуст, Закарпатье). Ранее это подразделение участвовало в Суджанской авантюре, затем в боях за Басовку, где понесло существенные потери и было выведено на доукомплектование", - сказал собеседник.