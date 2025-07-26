Сальдо: ВС РФ на Днепре в основном действуют против иностранных наемников

Губернатор Херсонской области отметил, что оставшиеся на правом берегу люди "все чаще и чаще слышат иностранную речь"

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Концентрация иностранных наемников на правобережье Днепра в Херсонской области выросла настолько, что ВС РФ на этом направлении действуют в основном против них, а не украинских военнослужащих, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Херсонцы, остающиеся на правобережье, все чаще и чаще слышат иностранную речь, потому что как бы там они (наемники - прим. ТАСС) ни конспирировались, все равно разговаривают они между собой или на испанском, или на французском языке. Поэтому сейчас наши вооруженные силы все больше и больше ведут боевые действия - и достигают целей специальной военной операции - конкретно не с украинскими военнослужащими, а с иностранцами, наемниками, которые за деньги приезжают и абсолютно беспринципны", - сказал Сальдо.

Ранее в подпольной организации "Русский Херсон" рассказали ТАСС, что воевать за ВСУ в Херсонской и Запорожской областях в основном приезжают наемники из стран Латинской Америки: Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа, Колумбии. Кроме того, на территорию Херсона и Запорожья прибывают наемники из Польши, Великобритании и США.