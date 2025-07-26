Солдаты ищут пути бегства, указал военный и политический специалист из ДНР

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вывели большую часть командиров из Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики, на подступах к которому начались бои с ВС РФ. Солдаты украинской армии деморализованы и ищут пути, чтобы покинуть город, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские (из города - прим. ТАСС) сигнализируют, что они (оставшиеся силы ВСУ - прим. ТАСС) думают, как отступать. Все прекрасно понимают, что Покровск мы возьмем, между собой они думают, что делать, потому что хотят выжить. Я думаю, что наступит момент, когда они побегут", - сказал Гагин.

Он также сообщил, что ВСУ испытывают на данном направлении кадровый голод. "Сейчас начались активные бои за город. Я уверен, что гарнизон ВСУ в Покровске падет в ближайшее время", - подытожил собеседник агентства.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что потеря города станет катастрофой для Украины.