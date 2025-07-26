Расчеты FPV-дронов "Рубикона" сожгли украинский танк Т-64БВ в Сумской области

В Минобороны отметили, что кадры объективного контроля, снятые в режиме реального времени, свидетельствуют о полном выгорании танка

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили танк Т-64БВ ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в лесополосе между н. п. Никольское и Могрица в Сумской области была обнаружена замаскированная позиция танка Т-64БВ ВСУ. Координаты цели были оперативно переданы специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". Серией ударов боевой группой центра "Рубикон" дронами-"камикадзе" боевая машина противника была поражена", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что кадры объективного контроля, снятые в режиме реального времени, свидетельствуют о полном выгорании танка.