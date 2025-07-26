Руслан Хоменко отметил, что сотрудники пожарно-спасательной части №9 ГУ МЧС России по Херсонской области оперативно выезжают на места возгораний, но украинские военные ведут охоту на спецтехнику

ТАРАСОВКА /Херсонская область/, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбрасывают зажигательные боеприпасы на частные дома в населенных пунктах Алешкинского муниципального округа Херсонской области, из-за этого сгорает около 15 домовладений в неделю. Об этом сообщил ТАСС глава округа Руслан Хоменко.

"Последние две недели - месяц у нас стабильно украинский террористический режим ночью сбрасывает зажигательные боеприпасы в границах населенных пунктов, а иногда и в самих населенных пунктах, в лесные массивы. <…> Если взять статистику, каждую неделю до 10-15 домовладений сгорает. Это очень серьезная проблема, и мы с ней боремся. Слава Богу, пострадавших у нас нет. Мы проводим вовремя меры эвакуации", - сказал он.

Хоменко добавил, что сотрудники пожарно-спасательной части №9 ГУ МЧС России по Херсонской области оперативно выезжают на места возгораний, но украинские военные ведут охоту на спецтехнику.

"Также мы тушим пожары своими силами и средствами. У нас есть трактора, емкости для воды, есть резервуары в населенных пунктах для того, чтобы отбирать воду для пожаротушения, так называемые пожарные водоемы. Мы регулярно проводим инспекцию пожарных водоемов, гидрантов для того, чтобы оперативно можно было тушить", - подчеркнул глава округа.