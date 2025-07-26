Российские военные также нанесли поражение иностранным наемникам в 142 районах, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали в министерстве.