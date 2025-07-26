Российские средства противовоздушной обороны также сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 257 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 257 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72 659 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 337 танков и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 852 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 722 единицы специальной военной автомобильной техники.