В Минобороны уточнили, что серией повторных ударов боевых расчетов "Рубикона" ББМ Senator ВСУ был подожжен и полностью выгорел

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеавтомобиля Senator MRAP Вооруженных сил Украины в районе Корчаковки Сумской области.

"В ходе разведывательно-патрульных мероприятий боевым расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на одной из дорог в районе Корчаковка в Сумской области был обнаружен движущийся бронеавтомобиль ВСУ Senator MRAP канадского производства. Ударом расчета FPV-дронов на оптоволокне центра "Рубикон" бронеавтомобиль украинских националистов был поврежден, экипаж пытался спрятать его в ближайших зарослях", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что серией повторных ударов боевых расчетов "Рубикона" ББМ Senator ВСУ был подожжен и полностью выгорел.