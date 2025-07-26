Активную огневую поддержку штурмовикам при освобождении оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике был опорным пунктом, прикрывающим административную границу с Днепропетровской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью", - сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, что активную огневую поддержку штурмовикам при освобождении оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить. Проведя зачистку зданий и сооружений, военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.