Российским военным удалось блокировать и ликвидировать вражеские подразделения, потерявшие огневую поддержку

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" 346-й отдельной бригады специального назначения Южной группировки у Северска в ДНР уничтожил танк Т-72 ВСУ, мешавший продвижению российских военнослужащих. Об этом сообщили в группировке, также предоставив кадры объективного контроля.

На видео с разведывательного беспилотника можно заметить точное попадание "Ланцета" и последующее возгорание украинского танка.

"Благодаря слаженной работе расчета танк был уничтожен первым же ударом, а вражеские подразделения, потеряв огневую поддержку, были блокированы и уничтожены, что позволило подразделениям ВС РФ продолжить дальнейшее продвижение", - отмечается в сообщении.