Операторы FPV-дронов Южной группировки уничтожили две американские гаубицы ВСУ

В районе села Дроновка расчет БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады обнаружил и поразил позицию 155-мм гаубицы М114 производства США

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили в ДНР две американские гаубицы ВСУ при помощи дронов с оптоволоконным управлением.

Об этом сообщили в группировке, предоставив соответствующие кадры.

Так, в районе села Дроновка расчет БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады обнаружил и поразил позицию 155-мм гаубицы М114 производства США.

"Не менее успешной оказалась работа специалистов БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады. С помощью FPV-дрона была обнаружена огневая позиция 105-мм гаубицы М101, также американского производства. Совместными действиями расчетов БПЛА и артиллеристов бригады были поражены место укрытия расчета вражеского орудия и сама гаубица", - говорится в сообщении.