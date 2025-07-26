Воздушно-космические силы РФ применил ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России применили объемно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-1500 и ударные авиабомбы ФАБ-500 для поражения пунктов временной дислокации (ПВД) подразделений нацгвардии ВСУ в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й ОБР НГУ (отдельной бригады Национальной гвардии Украины - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Мирноград (ДНР) и 143-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - прим. ТАСС) ВСУ в районе н. п. Чугуновка Харьковской области", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

По данным Минобороны РФ, в результате авиаудара пункты временной дислокации противника были поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.