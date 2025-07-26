К примеру, люди зазывают митингующих в ряды вооруженных сил, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского пытается через военнослужащих ВСУ дискредитировать продолжающиеся на Украине митинги в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Проанализировав публикации врага, мы выяснили, что офис Зеленского пытается через ВСУ дискредитировать митинги. К примеру, люди зазывают митингующих в ряды ВСУ: один из посетителей барбершопов сфотографировался с плакатом, призывающим приехать на границу Днепропетровской области для участия в боях", - сказал собеседник агентства.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в специальную антикоррупционную прокуратуру. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.