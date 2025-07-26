По данным силовых структур РФ, 128-ю отдельную бригаду терробороны переименовали в механизированную, что означает снижение финансирования за счет администрации города

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ с приближением линии фронта к Днепру (ранее - Днепропетровск) переводит штабы подразделений в западные регионы страны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Приближение линии фронта к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооруженных формирований в западные регионы страны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра переименована в механизированную. "Для большинства насильно мобилизованных украинцев это изменение произойдет незамеченным. Фактически речь идет о принципах финансирования", - добавил собеседник.

Полноценный переход бригады под командование сухопутных войск ВСУ означает снижение финансирования за счет администрации города и, напротив, увеличение за счет МО Украины, отметили силовики.