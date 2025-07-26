Со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, отметил российский лидер

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с отмечаемым 27 июля Днем Военно-морского флота.

"Уважаемые товарищи, поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах, каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу", - сказал он в видеообращении по случаю праздника.

Путин подчеркнул, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а военные моряки заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением российского народа.

"Давно известно, что флотские - всегда за Родину и честь. Ваши силы духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культурой, главный смысл которой - искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение", - отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России. "Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Успехов вам во всех делах - во имя процветания России. Здоровья и благополучия вашим семьям, женам, родителям, детям, которые любят вас, поддерживают и ждут. С праздником, товарищи! С Днем Военно-морского флота", - подытожил президент.