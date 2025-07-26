Президент РФ отметил завершение строительства крейсера "Князь Пожарский", а также создание двух субмарин проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия наращивает потенциал группировки атомных подводных лодок и в целом морской составляющей ядерных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

"Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. В ее основе - группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал", - сказал он.

Президент отметил завершение строительства крейсера "Князь Пожарский". Также он уточнил, что на разных этапах создания находятся две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".