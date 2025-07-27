Украинские формирования пытаются помешать разминированию, атакуя группы саперов БПЛА и артиллерией

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от оставленных Вооруженными силами Украины мин, которые представляют опасность для мирного населения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов, установленных противником в населенных пунктах. В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население", - сказали в Минобороны.

"Враг отступает, и он пытается все заминировать, чтобы люди здесь не смогли спокойно жить, работать, заниматься мирной жизнью. Они беспощадно все минируют, поэтому мы приезжаем и помогаем мирным жителям все разминировать, чтобы люди могли дальше жить и радоваться жизни", - рассказал журналистам заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Дембель. По его словам, украинские формирования пытаются помешать разминированию, атакуя группы саперов БПЛА и артиллерией.