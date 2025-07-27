Операторы боевых дронов уничтожили диверсионную группу ВСУ в ДНР

В Минобороны рассказали, что украинские боевики пытались скрытно приблизиться к позициям российских мотострелков, но были своевременно обнаружены и поражены точечными сбросами с беспилотников

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили ночью диверсионную группу ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Александроград ДНР операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили диверсионную группу ВСУ в ночное время суток", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что украинские боевики пытались скрытно приблизиться к позициям российских мотострелков, но были своевременно обнаружены и поражены точечными сбросами с беспилотников.