Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили над Воронежем украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"За последние часы над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен второй беспилотник. По предварительной информации, в обоих случаях пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. В Воронеже и Бутурлиновском районе отменена непосредственная угроза удара БПЛА, сообщил глава региона.