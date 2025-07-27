Как сообщили в челябинском кластере разработчиков, оснащенный таким средством защиты БПЛА, в том числе недорогой FPV-дрон, можно использовать для поражения очень дорогостоящих лазерных систем

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Инженеры в Челябинске создали и успешно испытали систему защиты беспилотных летательных аппаратов от поражения лазерными средствами противовоздушной обороны. Противодействуя противнику, "Крот" выводит из строя комплекс ПВО, который атаковал беспилотник, сообщили ТАСС в челябинском кластере разработчиков.

"Наше ноу-хау "Крот" - высокоэффективное средство защиты БПЛА от поражения лазерными системами ПВО. Разработано, успешно испытано. Оснащенный таким средством защиты БПЛА, в том числе недорогой FPV-дрон, можно использовать для поражения очень дорогостоящих лазерных систем", - сообщил конструктор Александр Родиков.

По его словам, новинка позволяет защищать БПЛА как на встречных, так и на догонных участках полета. Работает при полете БПЛА на скорости до 60 км в час. Одного заряда хватает на защиту при дистанции полета до 1,2 тыс. м (что достаточно для противодействия лазерным комплексам).